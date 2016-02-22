Злочинці заробляють до 6 мільярдів євро на незаконному транспортуванні мігрантів - Європол

У Нідерландах відкрився Центр з протидії незаконному перевезенню мігрантів. Презентація структури, що діє при Європолі, відбулася в понеділок у Гаазі, повідомляє ТАСС.

Основне завдання центру полягає в активній підтримці країн Європейського союзу в боротьбі з кримінальними угрупованнями, залученими в організоване незаконне транспортування людей.

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"Боротьба з незаконною міграцією є пріоритетом Європейського союзу в рамках скорочення потоку біженців, - зазначив єврокомісар з питань міграції та громадянства Дімітріс Аврамопулос. - Понад мільйон осіб прибули в Європу в 2015 році, ризикуючи своїм життям протягом усього шляху. При цьому 90% з них вдалися до допомоги кримінальних мереж з транспортування незаконних мігрантів".

"Перед нами стоїть завдання перетворити контрабанду людей з високоприбуткового бізнесу з мінімальним ризиком в дуже ризикований бізнес з мінімальним доходом, - підкреслив єврокомісар. - І центр, що відкрився сьогодні, буде активно сприяти цьому. Структура дозволить зміцнити взаємодію між членами ЄС, міжнародними організаціями та різними європейськими агентствами , що відповідають за боротьбу з незаконною міграцією, шляхом аналізу, обміну даними, розміщенням експертів на місцях, організацією зустрічей фахівців і участю в спільних операціях".

У свою чергу директор Європолу Боб Уейнрайт зауважив, що "злочинні угруповання заробляють 3-6 млрд євро на рік на незаконному транспортуванні мігрантів".

"Це найбільш швидкозростаюча кримінальна галузь в Європі, - підкреслив він. - Причому ці угруповання залучені і в іншу незаконну діяльність, таку як наркоторгівля". "Більш того, ми вкрай стурбовані можливістю терористичних організацій використовувати міграційні маршрути, - сказав Уейнрайт. - На даний момент ми не спостерігаємо систематичних підтверджень цьому, але продовжуємо уважно стежити за ситуацією".

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За його словами, в базі даних Європолу вже знаходиться близько 40 тис. осіб, підозрюваних в незаконному транспортуванні мігрантів, і більш 100 підозрілих суден, які можуть використовуватися злочинцями.

"Однак і цього недостатньо, - зауважив глава організації. - Саме тому ми створюємо цей центр, який дозволить більш ефективно отримувати і обмінюватися інформацією, а також координувати операції з протидії контрабандистам як всередині ЄС, так і за його межами".