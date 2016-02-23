Від Apple вимагають розблокувати ще близько дюжини iPhone - WSJ

Не розголошується, за яким з правових прецедентів мін'юст США запросив розблокування цього разу. Відомо тільки, що ці справи не стосуються випадків звинувачення в тероризмі.

Таким чином, як наголошується, корпорація Apple може виявитися втягнутою в чергові судові розгляди, передає Газета.ру.

Читайте такожКомпанія Apple запропонувала американській владі оцінити наслідки її конфлікту з ФБР

16 лютого суд штату Каліфорнія зобов'язав компанію Apple дати доступ ФБР до заблокованої інформації на смартфоні iPhone, який належав терористам, що влаштували напад на центр для людей з обмеженими можливостями у Сан-Бернардіно. Адвокат Apple порівняв рішення суду з «ящиком Пандори».