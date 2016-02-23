Від Apple вимагають розблокувати ще близько дюжини iPhone - WSJ
16:49, 23 лютого 2016Світ
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Міністерство юстиції США попросило компанію Apple дати доступ слідчим ФБР до ще кількох смартфонів iPhone, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, близькі до справи.
REUTERS
Не розголошується, за яким з правових прецедентів мін'юст США запросив розблокування цього разу. Відомо тільки, що ці справи не стосуються випадків звинувачення в тероризмі.
Таким чином, як наголошується, корпорація Apple може виявитися втягнутою в чергові судові розгляди, передає Газета.ру.
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16 лютого суд штату Каліфорнія зобов'язав компанію Apple дати доступ ФБР до заблокованої інформації на смартфоні iPhone, який належав терористам, що влаштували напад на центр для людей з обмеженими можливостями у Сан-Бернардіно. Адвокат Apple порівняв рішення суду з «ящиком Пандори».
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