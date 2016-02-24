Суд виніс перший вирок у справі про новорічні напади у Кельні

У новорічну ніч шукач притулку вирвав у 20-річної жінки з рук смартфон, яким та якраз фотографувала Кельнський собор, та намагався втекти, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" Потерпіла з друзями, однак, наздогнала злодія та передала поліції. Тоді ж у нього вилучили 0,1 грама амфетаміну. У суді чоловік визнав злочин та попросив вибачення.

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Виступаючи як свідок, жінка розказала також про домагання на площі перед входом до кельнського вокзалу. Через великий натовп вона, однак, не змогла визначити, хто до неї торкався. Засуджений через адвоката заперечив свою причетність до сексуальних злочинів. Від першого січня чоловік перебуває під вартою. Своїм рішенням суддя анулював ордер на арешт шукача притулку, правовий статус якого залишається невизначеним.

Сьогодні перед судом у Кельні постануть ще двоє молодих людей, яких звинувачують у вчиненні крадіжки у новорічну ніч. Зокрема, мова йде про крадіжку відеокамери у чоловіка 22-річним вихідцем з Тунісу і 18-річним уродженцем Марокко.

Тринадцять інших підозрюваних в причетності до новорічних інцидентів залишаються під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 січня в Кельні та кількох інших німецьких та європейських містах були зафіксовані масові напади на жінок. Після подій у Кельні урядова коаліція Німеччини дійшла згоди щодо прискорення процедури депортації іноземців, які вчинили злочини в країні.