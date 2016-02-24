"Ми зітремо ваші імена": Бойовики ІД поширили відео з погрозами на адресу засновників Facebook і Twitter

25-хвилинний ролик містить погрози на адресу засновника Facebook Марка Цукерберга і творця Twitter Джека Дорсі, пише в середу, 24 лютого, Лента.ру з посиланням на Vocativ.

"Щодня ви оголошуєте про закриття наших облікових записів. Це все, на що ви здатні? Ви нам не рівня. Якщо ви закриєте один акаунт, ми у відповідь відкриємо 10 і скоро зітремо ваші імена, коли видалимо ваші сайти", — свідчить текст на відео.

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Як відомо, раніше в лютому адміністрація Twitter оголосила про блокування 125 тисяч мікроблогів за пропаганду тероризму. У Facebook стверджують, що борються зі сторінками, чиї автори підтримують дії бойовиків.

Зазначається, що у відповідь хакери ІД, які називають себе «синами армії халіфату», випустили ролик, в якому продемонстрували злом акаунтів соціальних сервісів. Посібники терористів стверджують, що їм вдалося внести зміни у 10 тисяч облікових записів Facebook, 150 груп соцмережі і 5 тисяч мікроблогів Twitter.

У квітні минулого року хакери-ісламісти заблокували трансляцію французького телеканалу TV5 Monde. Крім того, кібератаці піддалися його сайт і акаунт в Facebook.

У січні 2015-го хакери з групи «Кіберхаліфат» зламали сайт авіакомпанії Malaysia Airlines. При спробі зайти на сайт перевізника користувачі бачили картинку з ящіркою в циліндрі, курить трубку.