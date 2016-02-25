Перші випадки зараження вірусом Зіка зафіксовано в Чехії

Як передає BBC, при цьому не повідомляється, де заразилися ці люди і відвідували країни, в яких були раніше зафіксовані спалахи цього захворювання.

Вірус являє небезпеку в основному для жінок, які планують завести дитину, оскільки може викликати мікроцефалію у деяких новонароджених.

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У Бразилії, звідки почалося поширення хвороби, з таким діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.

Заражені вірусом були виявлені в Європі і США. Всі хворі до цього відвідували країни Латинської Америки. Один випадок був зафіксований і в Росії.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала вірус Зіка загрозою світового масштабу і заявила, що для боротьби з поширенням вірусу потрібно 56 мільйонів доларів.