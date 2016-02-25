Спроба ООН скинути продовольство одному з міст Сирії провалилася

Про це повідомив координатор ООН з надання надзвичайної допомоги Ян Егеланн, передає Бі-бі-сі. З 21 ящика з продуктами харчування, які були скинуті з літака, 4 були пошкоджені, 7 приземлилися на території, яку ніхто не контролює, а доля ще 10 ящиків невідома.

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У деяких випадках парашути не розкрилися, і ящики з гуманітарною допомогою були знищені при зіткненні з землею.

За словами Яна Егеланна, ООН, в даний час продумує логістику надання гуманітарної допомоги. Організація збирається спробувати ще раз скинути вантаж на місто з вертольота.

Дейр-ез-Зор вже протягом декількох місяців перебуває в облозі бойовиків екстремістського угрупування "Ісламська держава". За даними ООН, приблизно 200 тис. жителів міста відчувають гостру нестачу продовольства. Організація також повідомила про високу смертність від голоду в місті.

24 лютого ООН почала доставляти в місто гуманітарну допомогу. З літаків була скинута 21 тонна продуктів харчування і предметів першої необхідності. Спочатку повідомлялося, що вантаж був доставлений за призначенням.