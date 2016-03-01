США підписали контракти на розробку ракетних двигунів, які замінять російські

Він повинен стати альтернативою двигунів РД-180, які Пентагон закуповує в Росії, пише РБК з посиланням на Space News.

Контракт з компанією Aerojet Rocketdyne початковою вартістю $115,3 млн передбачає створення двигуна AR1. Компанія United Launch Services (ULA) за контрактом початковою вартістю $46,6 млн повинна розробити ракетний двигун Vulcan BE-4 і ракетну силову установку Advanced Cryogenic Evolved Stage (ACES).

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Керівництво Aerojet Rocketdyne планує провести перші тестові випробування двигуна AR1 в 2017 році, додаткове тестування — в 2018 році і передати сертифікований двигун у 2019 році.

Нагадаємо, після того, як США ввели санкції проти Росії, Конгрес доручив Пентагону розробити вітчизняні двигуни, які б дозволили ВПС США до 2019 року відмовитися від російських РД-180.