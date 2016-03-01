"На цілі джихаду": у США оприлюднили заповіт Усами бін Ладена

Документ, що американська розвідка вважає заповітом "терориста номер один", був знайдений спецназом США в 2011 році в ході операції з ліквідації бін Ладена в його будинку в Пакистані. Як вважають американці, цей заповіт був написаний в кінці 1990х років, передає Російська служба ВВС.

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Крім заповіту в руки спецназівців потрапили ще 112 документів. На даний момент значна їх частина залишається засекреченою. Доступ до розсекреченої частини документів, у тому числі до заповіту, був наданий ряду американських ЗМІ.

Бін Ладен оцінював свій статок у 29 млн доларів у валюті і активах. Згідно з документом, по одному відсотку від цієї суми він дав двом своїм наближеним - бойовику "Аль-Каїди" Мафузу аль-Валіду і бізнесменові Абу Ібрагіму Сааду.

Своїх родичів, яким повинен дістатися залишок суми, бін Ладен закликав використовувати кошти на "цілі джихаду".