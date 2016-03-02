Американський спецназ затримав одного з ватажків "Ісламської держави" в Іраку - The NYT

Про це повідомили джерела в Міноборони США, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The New York Times.

Чиновники заявили, що затриманий, імʼя якого відмовилися називати, вже був допитаний американськими посадовцями в ізоляторі тимчасового тримання в місті Ербіль на півночі Іраку.

Також повідомляється, що командира ІДІЛ планується видати іракській владі або курдам. Джерела видання також відмовились розповісти про те, яку інформацію вдалося отримати від затриманого.

Читайте такожВ Ємені американський дрон знищив місцевого ватажка ІД - Reuters

Вони наголосили, що допит командира ІДІЛ може тривати кілька тижнів або місяців.

Прес-секретар Пентагону відмовився коментувати деталі, але сказав, що будь-яке затримання буде "короткостроковим і узгодженим з іракською владою".

Іракські та курдські військові представники також відмовилися коментувати інформацію про затримання.

Раніше повідомлялося, що сили американського спецназу в результаті спецоперації в іракській провінції Кіркук схопили терориста на прізвисько Абу Омар аш-Шишані, одного з ватажків угруповання "Ісламська держава" (ІД).