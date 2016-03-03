Бойовики ІДІЛ використали 12-річну дівчинку для страти полонених жінок - Daily Mail

Масове вбивство жінок відбулося вчора ввечері в провінції Ніневія, на півночі Іраку, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що дівчинка з вогнепальної зброї застрелила полонянок.

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"В той вечір, 12 річна дівчинка, яка належала до так званих ІДІЛ виконала указ бойовиків і вбила п'ять жінок, в тому числі лікаря, яка раніше відмовилася лікувати членів ІД", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, це, так звана, посвята в свої кола, яку здійснюють терористи ІД.

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