У Туреччині винесли вирок у справі щодо потонулого сирійського хлопчика, фото якого потрясло увесь світ

Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Dogan.

Муфавака Алабаш і Асем Алфрхад визнані винними в контрабанді людей. При цьому, як зазначає BBC, суд зняв з них звинувачення в умисній халатності, що спричинила загибель мігрантів. Контрабандистам загрожувало до 35 років ув'язнення. Вони обидва не визнають свою провину.

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Нагадаємо, тіло хлопчика, трирічного Айлана Курді, знайшли недалеко від міста Бодрум в провінції Мугла також на заході країни 2 вересня. Він був одним із 12 біженців, які морем переправлялись в Грецію. Фотографія потонулого Айлана Курді була опублікована 3 вересня 2015 року. Знімок потрапив на головні сторінки європейських газет.

Ця подія допомогла змінити позицію міжнародного співтовариства по відношенню до біженців. Як зазначає Anadolu, після інциденту тисячам мігрантів пообіцяли притулок в європейських країнах.