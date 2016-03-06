Заступник Меркель назвав Трампа загрозою миру та процвітанню

Як зазначає Reuters, заяви міністра економіки і лідера Соціал-демократичної партії Німеччини свідчать про дедалі більше занепокоєння правлячих європейських кіл щодо президентських виборів у США.

"Що Дональд Трамп, що Марін Ле Пен або Герт Вілдерс - всі ці праві популісти є не тільки загрозою миру і соціальній згуртованості, але також і економічному розвитку", - сказав Габріель в сьогоднішньому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

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За словами заступника глави німецького уряду, Трамп і лідер французького "Національного фронту" Марін Ле Пен обіцяли виборцям "шлях назад в казковий світ", в якому економічна діяльність відбувається в межах національних кордонів, однак історія показала, що такі ізольовані економіки не мають шансів на розвиток.

"Ми повинні докласти зусиль, щоб пояснити, як ми хочемо формувати процес глобалізації справедливим чином", - відзначить Габріель.

Раніше Трамп назвав політику німецького канцлера Ангели Меркель щодо біженців "божевіллям" і передбачив, що це викличе заворушення в Німеччині.

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