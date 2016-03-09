Російський блогер поскаржився в Європейський суд через вирок за репост "Правого сектора" в соцмережі

Челябінський блогер і активіст Костянтин Жарінов в 2015 році був засуджений за те, що розмістив на своїй сторінці в соцмережі пост забороненого в РФ "Правого сектора", повідомляє "Комерсант".

"Організація була заборонена в Росії через півроку після перепоста, але це не завадило правоохоронним органам звинуватити пана Жарінова в закликах до екстремістської діяльності", - пише видання.

Справа Костянтина Жарінова стала одним з перших випадків притягнення до кримінальної відповідальності за перепост в соціальних мережах.

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За даними слідства, 1 березня пан Жарінов розмістив на своїй сторінці пост "Правого сектора", автори якого закликали росіян до повстання проти місцевої влади.

Вже 4 березня йому було винесено прокурорське попередження, після чого власник сторінки пост видалив. Як зазначила адвокат Ірина Хрунова, що представляє інтереси пана Жарінова в ЄСПЛ, Верховний суд заборонив в РФ "Правий сектор" лише 17 листопада 2014 року, що, однак, не завадило правоохоронним органам ще в квітні того ж року залучити її довірителя до кримінальної відповідальності за ст. 280 КК (заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Як йдеться у скарзі пана Жарінова у Страсбург, своє кримінальне переслідування він вважає політично мотивованим. У справі є кілька рапортів від співробітників управління центру протидії екстремізму у Челябінській області.

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"Це якісь зовсім сторонні люди, які нібито випадковим збігом зайшли на його сторінку до видалення поста, повідомили поліції, що ображені побаченим, і вимагають порушити проти Жарінова справу",- сказала вона.

У підсумку 28 вересня 2015 року Костянтин Жарінов був засуджений до двох років позбавлення волі умовно, але тут же був амністований. При цьому прокурор у ході процесу вимагав для активіста реального позбавлення волі строком на три роки. Як зазначається у скарзі, незважаючи на амністію, сам факт кримінального переслідування пан Жарінов вважає надмірним, оскільки відразу ж підкорився прокурорам, які вимагали видалити текст зі сторінки "ВКонтакте".