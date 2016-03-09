Жителі Південно-Східної Азії спостерігали повне сонячне затемнення (фото, відео)

09:13, 09 березня 2016
Світ
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В ніч з 8 на 9 березня жителі Південно-Східної Азії спостерігали повне сонячне затемнення.

REUTERS

Місяць почав затуляти сонячний диск в 6:19 ранку (1:19 за Києвом) і закрив його повністю приблизно через годину, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Часткове затемнення можна було спостерігати на островах Суматра і Калімантан.

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Щоб подивитися затемнення, на захід Індонезії приїхали близько 10 тисяч зарубіжних туристів. В честь затемнення влаштували фестиваль з живою музикою, заходи проводилися по всьому заходу країни.

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