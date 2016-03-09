Жителі Південно-Східної Азії спостерігали повне сонячне затемнення (фото, відео)
09:13, 09 березня 2016Світ
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В ніч з 8 на 9 березня жителі Південно-Східної Азії спостерігали повне сонячне затемнення.
REUTERS
Місяць почав затуляти сонячний диск в 6:19 ранку (1:19 за Києвом) і закрив його повністю приблизно через годину, повідомляє Русская служба Би-би-си.
Часткове затемнення можна було спостерігати на островах Суматра і Калімантан.
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Wow, a total solar #eclipse2016! See the moon pass directly in front of the sun. It happened at 8:38 to 8:42 pm ET. https://t.co/qK6O4xppbn— NASA (@NASA) 9 Березень 2016
Щоб подивитися затемнення, на захід Індонезії приїхали близько 10 тисяч зарубіжних туристів. В честь затемнення влаштували фестиваль з живою музикою, заходи проводилися по всьому заходу країни.
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