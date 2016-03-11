Кандидат у президенти США Рубіо закликав вигнати росіян з центру розвідки на Кубі

Про це він заявив під час дебатів з іншим кандидатом — Дональдом Трампом.

Під час передвиборчого заходу ведучий поцікавився у Трампа, чи продовжив би він політику Барака Обами на Кубі, зокрема закрив би або залишив відкритим американське посольство в країні. «Я, можливо, закрив би посольство, поки США не змогли укласти [з Кубою] вигідної угоди», — цитує Трампа РБК з посиланням на Vox.

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Рубіо в свою чергу також висловив думку щодо цього питання: «Я знаю, що передбачає вигідна угода, це вже відомо. Ось що таке вигідна угода: Куба проводить вільні вибори, Куба перестає відправляти людей у в'язниці за висловлювання, Куба вводить свободу преси, Куба виганяє росіян з Лурдеса (передмістя кубинської столиці Гавани — УНІАН), а також виганяє китайців з Бехукаля (місто, де знаходиться використовувана Китаєм станція супутникового зв'язку — УНІАН)».

Він також заявив, що Куба повинна припинити допомагати КНДР обходити санкції ООН і вкривати тих, хто втік від американського правосуддя.

За даними видання, центр розвідки в Лурдесі Москва перестала використовувати в 2002 році