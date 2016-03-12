Венеціанська комісія розкритикувала російський закон, що дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ

У Венеціанській комісії заявили, що цей документ суперечить міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе Росія, передає dw.com.

Як повідомляє інформагентство dpa, експерти Ради Європи закликають Росію прибрати із закону про Конституційний суд РФ положення, що дозволяє суду визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів, в першу чергу ЄСПЛ, у разі їх протиріччя з конституцією РФ.

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За інформацією агентства, рішення Венеціанської комісії буде опубліковано в інтернеті у вівторок, 15 березня.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2015 року депутати російської Держдуми розширили дію закону про право Конституційного суду скасовувати рішення ЄСПЛ на всі міждержавні органи по захисту прав людини. Тепер Росія зможе ігнорувати рішення Комітету з прав людини ООН.