Обама закликає не бути "абсолютистами" у суперечці між Apple та ФБР

При цьому, Обама відмовився прямо коментувати конфлікт між Apple та ФБР, однак зупинився на загальних питаннях конфіденційності та шифрування, передає ABC News.

"Має бути певна поступка для необхідності отримати якось інформацію", - сказав Обама щодо доступу до iPhone, які належали злочинцям.

При цьому президент США заявив, що залишається на шляху дотримання громадянських свобод.

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Обама не погодився з думкою тих, хто захищає Apple, що створення лазівки через одного нападника з Сан-Бернандіно зробить усіх інших користувачів незахищеними.

"Це фетишизація наших телефонів над іншими значеннями, що не є правильним", - сказав президент США. "Я очікую, що ми прийдемо до питання, як зробити систему шифрування якомога сильнішою, а доступ до ключів матиме якомога менша кількість осіб з обмежених питань, які ми усі вважатимемо найважливішими", - підсумував Обама.

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Як повідомляв УНІАН, ФБР вимагає від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Сайеду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.