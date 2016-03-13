Трамп програв на виборах республіканців у двох штатах

На попередніх виборах від Республіканської партії в штатах Вайомінг і Вашингтон мільярдер Дональд Трамп набрав 7,2% і 13,8% голосів, поступившись своїм суперникам - сенаторові від штату Техас Теду Крузу і сенаторові від Флориди Марко Рубіо, повідомляє РБК з посиланням на The Washington Post.

"У Вайомінгу перше місце посів Тед Круз, який отримав 66,3% голосів. У штаті Вашингтон переміг Марко Рубіо. За нього проголосували 37,3% делегатів", - йдеться в повідомленні.

Наразі у перегонах на висування на пост президента США від республіканців лідирує Дональд Трамп. На його рахунку перемоги в попередніх виборах у 15 штатах з 25, де пройшли попередні вибори. У мільярдера 460 голосів делегатів з 1237 необхідних для висунення на вибори президента США від Республіканської партії.

На другому місці серед республіканців опинився сенатор Тед Круз. Він переміг в Техасі, Оклахомі, Мені, Канзасі, Айдахо, Айові, Алясці і 12 березня - у Вайомінгу. Третій у гонці - Марко Рубіо. На його рахунку наразі лише дві перемоги - в Міннесоті і Вашингтоні.

Серед демократів у перегонах лідирує екс-держсекретар США Хілларі Клінтон. Вона виграла кокуси та праймеріз в 13 штатах з 21, де пройшли попередні вибори. У Клінтон 766 голосів делегатів з необхідних 2383. Друге місце серед демократів посідає Берні Сандерс з 551 голосом.

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Наступні праймеріз в республіканців та демократів відбудуться 15 березня одразу в п'ятьох штатах: Іллінойс, Огайо, Флориді, Північна Кароліна та Міссурі.