Республіканці назвали Трампа небезпечним для США та світу

Американський політик Мітт Ромні, який у 2012 році був кандидатом у президенти США від Республіканської партії, у четвер, 3 березня, назвав нинішнього лідера у боротьбі за республіканську номінацію Дональда Трампа "брехуном та шахраєм".

Про це він заявив під час промови в Університеті Юти, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

На думку Ромні, якщо Трамп стане кандидатом у президенти США від Республіканської партії, це матиме великі наслідки для країни та світу, адже скоротить "перспективи вільного та успішного майбутнього". Наслідком внутрішньої політики Трампа стане рецесія, а його зовнішньополітичні ініціативи зроблять США та світ менш безпечним.

Ромні назвав "смішними та небезпечними" зовнішньополітичні заяви Трампа, які "вже занепокоїли наших союзників", та розкритикував захоплене ставлення політика-мільярдера до російського президента Володимира Путіна.

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Думку Ромні щодо Трампа поділяє ще один колишній республіканський кандидат у президенти - Джон Маккейн. У поширеній 3 березня заяві ветеран американської політики теж застеріг щодо "непоінформованих та справді небезпечних заяв Трампа стосовно питань національної безпеки".

"Я хочу, щоб республіканські виборці звернули особливу увагу, що кажуть про Трампа найбільш шановані та компетентні лідери і експерти з питань національної безпеки нашої партії", - заявив Маккейн.

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Як повідомляв УНІАН, демократ Хілларі Клінтон та республіканець Дональд Трамп виграли у більшості штатів, де пройшли праймеріз і кокуси у так званий "Супервівторок".