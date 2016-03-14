Сотні мігрантів готуються прорвати кордон Греції і Македонії (фоторепортаж)

Про це свідчать дані очевидців, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами свідка, велика група мігрантів покинула наметовий табір біля міста Ідомені, де щонайменше 12 тис. осіб знаходилися в антисанітарних умовах, так як Македонія та інші країни заблокували їм шлях на північ по так званому західному балканським маршрутом.

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Всього в Греції біля кордону з Македонією зараз знаходяться близько 40 тис. мігрантів, які опинилися там після того, як країни колишньої Югославії закрили для них свої кордони. Ця заборона спонукала багатьох шукати більш небезпечні шляхи обходу кордону.

9 березня Македонія "повністю" закрила кордон для нелегальних мігрантів. На такий крок влада Македонії пішла після того, як нові жорсткі обмеження для біженців оголосили Словенія та Сербія.