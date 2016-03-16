Аргентина потопила китайське риболовецьке судно за незаконний промисел

Про це повідомив голова служби Мігель Анхель Рейес, передає Лента.ру з посиланням на портал La Nacion.

«Загиблих немає, екіпаж судна був врятований, їх везуть в порт Мадрин, куди вони прибудуть вранці середи», — заявив Рейес. З борту затонулої шхуни врятували чотирьох осіб, у тому числі капітана.

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Китайських рибалок виявили вночі в неділю, 13 березня. З ним були ще два судна-порушника. Всі вони зайшли приблизно на п'ять кілометрів вглиб виключної економічної зони Аргентини. При переслідуванні двом іншим судам вдалося втекти.

Відзначається, що китайська шхуна спробувала піти на таран, після цього по ній відкрили вогонь, і шхуна була потоплена. Її назва — «Лу Янь Юань Юй 010». Тепер врятованим морякам належить відповісти перед судом Аргентини за порушення закону і ловлю риби в прибережних водах країни.