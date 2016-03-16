Папа Франциск закликав Європу відкрити мігрантам серця і двері

Про це він заявив на площі Святого Петра в Римі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Скільки наших братів в ці дні переживає справжні драматичні ситуації у вигнанні, далеко від своєї батьківщини. В їх очах все ще стоять руїни їх будинків", -зауважив він.

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"У них страх в серцях і, на жаль, часто, біль від втрати своїх близьких", - наголосив Папа Франциск.

"Сьогодні мігранти страждають на вулиці, без їжі, і не можуть увійти. Вони не відчувають себе бажаними", - підкреслив він, хвалячи "націй і лідерів, які відкривають свої серця і двері".

"Як це можливо, що стільки страждань може обрушитися на безневинних чоловіків, жінок і дітей? ... Вони там на кордоні, а стільки дверей і стільки сердець закриті", - сказав Папа Римський.

Раніше Папа Римський заявив, що наплив мігрантів не має загрожувати європейським цінностям.