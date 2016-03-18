Пересування всіх літаків навколо Землі за добу показали в хвилинному відео
03:47, 18 березня 2016Світ
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Вчені з університету Цюріха опублікували хвилинний відеоролик, в якому показали переміщення всіх літаків на Землі упродовж доби.
REUTERS
Відзначається, що всього за 24 години відбувається 102 тисячі перельотів, передає Лента.ру.
На відео помітно, як змінюється кількість літаків, що пролітають над тим чи іншим регіоном, залежить від часу доби.
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Також, видно, що найбільше авіалайнерів здійснюють посадку і вилітають з Європи.
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