Російське посольство в Лондоні відповіло Financial Times на критику операції у Сирії

Він у своєму листі зазначив, що у зауваженнях видання проігнорований той факт, що введення військ РФ допомогло сформувати Міжнародну групу підтримки Сирії і запустити міжсирійські переговори в Женеві, передає РІА Новости.

Прес-секретар російського посольства заявив, що президент РФ Володимир Путін у своїй промові минулого четверга відповів на всі питання щодо виведення основної частини російської угруповання із Сирії, яке було позитивно сприйняте світовою громадськістю.

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"Схоже, що основний недолік ваших аргументів — в небажанні визнати простий факт того, що сирійський народ втомився від війни і прагне миру. Вони готові переглянути ситуацію, базуючись на досвіді попередніх п'яти років, тим більше що початкові очікування обох сторін були зруйновані лівійським прецедентом, схваленим Заходом", — вважає Шликов.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ із Сирії з 15 березня.