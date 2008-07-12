Куба збільшила пенсійний вік на 5 років

Кубинський лідер Рауль КАСТРО закликав збільшити пенсійний вік у країні, повідомляє радіо “Свобода”.

Чоловіки на Кубі тепер ітимуть на пенсію у 65 років замість 60-ти, а жінки - у 60 років замість 55-ти. Причина цього - падіння народжуваності в країні, а також економічні труднощі.

Р.КАСТРО, який на початку року змінив на посту лідера Куби свого брата Фіделя, виступаючи в парламенті, попередив громадян про настання "непростих часів" і закликав до розвитку сільського господарства - для боротьби з наслідками світової продовольчої кризи.