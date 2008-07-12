Ціна нафти в Нью-Йорку зросла до рекордних 146,9 долара

Нової рекордно високої позначки досягла сьогодні ціна на нафту в Нью-Йорку.

Під час електронних торгів барель нафти з постачанням у серпні піднявся на 5 доларів, вперше зафіксувавшись на позначці 146,9 долара. Колишній історичний максимум - 145,85 долара за барель - був встановлений 3 липня, передає ІТАР-ТАСС.

На одностайну думку аналітиків, підвищення розцінок зумовлене поєднанням несприятливих чинників, перш за все, нагнітанням напруженості навколо Ірану.

Іран у рамках військових навчань провів учбові випробування ракет малої і середньої дальності для “перестороги своїм ворогам", спровокувавши жорстку реакцію з боку США. Трейдери, як і раніше побоюються перебоїв у доставці нафти на світовий ринок, враховуючи попередження Тегерана про можливість ввести контроль над судноплавством в Ормузькій протоці в разі військової агресії проти нього.

Крім того, надійшли зведення про загрозу п`ятиденного страйку робітників провідної бразильської нафтової компанії "Петробраз". Якщо страйк відбудеться, то під питанням виявиться 80% забезпечення внутрішніх потреб цієї країни вуглеводневою сировиною.