"Пилати, що вмивають руки": Папа Римський розкритикував Європу за байдужість до біженців

Папа Римський Франциск засудив, за його словами, «байдужу і нечутливу свідомість» Європи у ставленні до кризи з біженцями.

Виступаючи в Римі на службі з нагоди Великої п’ятниці перед Великоднем за західними християнськими обрядами, що цього року святкується 27 березня, він говорив про дітей, що, втікаючи від жахіть війни, натрапляють на «Пилатів, що вмивають руки» від відповідальності.

Понтифік у своєму казанні зачепив і низку інших гострих тем, таких, як священики-педофіли – їх він засудив як «неправедних священиків», що «навіть невинних позбавляють гідності».

Також Франциск заявив, що терористи, які заявляють, що діють із релігійних мотивів, «паплюжать ім’я Господнє», передає «Радіо Свобода».

А торгівців зброєю він засудив як тих, «хто підливає в горнило війни невинну кров наших братів і сестер».

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На службі Божій, яку папа проводить на Велику п’ятницю в римському Колізеї, де, за переказами, в часи Римської імперії були замучені тисячі християн, були присутні десятки тисяч людей.