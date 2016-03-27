У Пакистані терорист-смертник підірвав себе у парку: 38 загиблих, безліч поранених (фото)
19:20, 27 березня 2016Світ
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Вибух стався в парку Гульшан-і-Ікбал на південному заході у місті ввечері у неділю.
REUTERS
Жертвами вибуху в пакистанському Лахорі стали 38 осіб, десятки людей постраждали, повідомляє Медуза з посиланням на BBC.
За даними пакистанської The Nation, в результаті вибуху загинули щонайменше 60 людей, постраждали 250 осіб.
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Вибух стався в парку Гульшан-і-Ікбал на південному заході у місті ввечері у неділю.
У поліції повідомили, що вибуховий пристрій привів в дію смертник.
Поки жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад.
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