У Пакистані зводять 40-метровий хрест

Пакистанський бізнесмен Парвез Генрі Джилл найближчим часом закінчить зведення хреста висотою з 14-поверховий будинок у Карачі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.

За словами 58-річного Джилла, який все життя був ревним християнином, чотири роки тому уві сні до нього з'явився Господь і доручив знайти спосіб, щоб захистити пакистанських християн від насильства та зловживань. Джилл прокинувся і вирішив спорудити найбільший в Азії хрест. «Він стане символом Господа, і всякий, хто його побачить, позбавиться від тривог», — пояснив бізнесмен. Як заявив Джилл, він сподівається, що хрест підбадьорить пакистанських християн і вселить їм надію.

Для будівництва він обрав вхід на християнське кладовище міста Карачі. Зі 100 мусульманських робітників, найнятих Джиллом, 20 звільнилися, коли зрозуміли, що саме вони будують, але на допомогу прийшли місцеві християни, і споруда буде закінчена навіть раніше, ніж очікувалося. Її висота складе понад 42,5 метрів, довжина поперечини — майже 13 метрів. На урочисте відкриття бізнесмен планує запросити папу Римського Франциска, прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа, королеву Великобританії Єлизавету II і колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон.

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Згідно з останнім переписом, у Пакистані проживають близько 180 мільйонів осіб, із них 1,5 відсотка сповідують християнство різних конфесій. Лідери протестантських та католицьких громад, однак, стверджують, що влада навмисно занижує кількість християн, які, за їхніми даними складають 5,5 відсотка населення. В останні роки спостерігається масове втеча пакистанських християн з країни через постійні напади з боку ісламських екстремістів.

У 2013 році в результаті теракту в храмі в Пешаварі загинули понад 100 осіб. У березні 2014 року два смертники підірвали себе під час церковних служб у Лахорі, жервами терактів стали 15 осіб. У листопаді розлючений натовп живцем спалив у цегляній печі християнську пару, яку помилково звинуватили в знищенні Корану, а в квітні 2015 року 14-річного хлопчика-християнина побили, облили гасом і підпалили. Він помер від опіків через тиждень.