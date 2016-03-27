Подробиці вибуху у Пакистані: терорист підірвав себе поряд з дитячою гойдалкою, кількість жертв досягла 56 осіб (фоторепортаж)

Терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу в парку на сході Пакистану у неділю, 27 березня. Унаслідок вибуху загинули щонайменше 56 людей, ще понад 150 осіб поранені. Атака відбулася у електоральному осередку чинного прем'єра країни Наваза Шаріфа, місті Лахор у Пенджабі.

Вибух відбувся біля паркувальної зони парку Гульшан-е-Ікбал, неподалік від вхідних воріт та у кількох метрах від дитячої гойдалки, пише Deutsche Welle з посиланням на агенцію Reuters. Представник поліції Хайдер Ашраф уточнив, що смертник цілеспрямовано вирушив до дитячого майданчика, коли люди гуляли ввечері в парку, пише агенція dpa.

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Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад. Правоохоронці також не можуть підтвердити, чи були метою атаки місцеві християни, які святкували Великдень. За останній гучний теракт у країні на початку березня взяла відповідальність група "Джаамат-уль-Ахрар", яке є частиною пакистанського "Талібану".

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