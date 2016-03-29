В ОАЕ загорівся житловий хмарочос (відео)
02:29, 29 березня 2016Світ
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У місті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах загорівся житловий хмарочос заввишки більше ста метрів.
В ОАЕ загорівся житловий хмарочос / twitter.com/IraqiSecurity
Всіх людей з палаючого будинку встигли евакуювати, постраждалих немає, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
На відеозаписах інциденту, що з'явилися в інтернеті видно, як від хмарочоса відриваються і падають вниз палаючі елементи його конструкції.
Причина пожежі поки не встановлена.
twitter.com/IraqiSecurity
За даними поліції, займання сталося в одній з 12 башт житлового комплексу Ajman One, однак поки що не уточнюється, в який саме. Деякі башти цього комплексу досягають у висоту 170 метрів. Всього житловий комплекс налічує близько трьох тисяч квартир.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року в Дубаї загорівся 63-поверховий готель. Ліквідація загоряння зайняла 20 годин, а кількість постраждалих склала 16 осіб.
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