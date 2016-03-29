В ОАЕ загорівся житловий хмарочос (відео)

Всіх людей з палаючого будинку встигли евакуювати, постраждалих немає, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На відеозаписах інциденту, що з'явилися в інтернеті видно, як від хмарочоса відриваються і падають вниз палаючі елементи його конструкції.

Причина пожежі поки не встановлена.

За даними поліції, займання сталося в одній з 12 башт житлового комплексу Ajman One, однак поки що не уточнюється, в який саме. Деякі башти цього комплексу досягають у висоту 170 метрів. Всього житловий комплекс налічує близько трьох тисяч квартир.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року в Дубаї загорівся 63-поверховий готель. Ліквідація загоряння зайняла 20 годин, а кількість постраждалих склала 16 осіб.