МАК: у Boeing 737-800, який зазнав катастрофи у Ростові, не виявлено яких-небудь несправностей

Про це повідомляє Міждержавний авіаційний комітет на своєму сайті.

"Детальний аналіз інформації, спрямований на виявлення всіх чинників технічної експлуатації повітряного судна триває. Комісією планується проведення необхідних досліджень збережених агрегатів і елементів системи управління літака. У компанію Boeing направлено запит щодо надання технічної документації, необхідної для оцінки працездатності систем літака, а також інформації про всі події з літаками Boeing із схожими сценаріями розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в лабораторії МАК тривають роботи з підготовки даних для проведення математичного моделювання та відновлення траєкторії польоту літака з аудіо-візуальною реконструкцією події.

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Також в МАК зазначили, що робота над розшифровкою переговорів екіпажу триває. "До теперішнього часу розшифровано понад 1 годину переговорів, включаючи заключний етап польоту. До цієї роботи в лабораторії МАК залучені фахівці ОАЕ, Російської Федерації, США, Франції", - сказано в повідомленні.

Крім цього Міждержавний авіаційний комітет заявляє, що у відповідності до міжнародних і Російських правил розслідування авіаційних подій, інформація бортового мовного самописця (CVR) не підлягає розголошенню.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 737-800 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, намагаючись піти на друге коло.