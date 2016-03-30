Очевидці показали відео аварії російського Су-25 у Примор'ї
11:07, 30 березня 2016Світ
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Літак розбився сьогодні при посадці.
Падіння російського Су-25 / instagram / alexgluschenko
Свідки сьогоднішньої аварії штурмовика Су-25 у Приморському краї РФ передали в ЗМІ відео з місця події.
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За інформацією очевидців, трасою яка проходить через село, рух машин сповільнений, повідомляє PrimaMedia.
Нагадаємо, сьогодні при заході на посадку на аеродром Чернігівка Східного військового округу розбився штурмовик Су-25. За попередньою інформацією, літак упав через відмову двигунів. При падінні він вибухнув. Пожежу на місці аварії ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Літак впав приблизно в 50 метрах від приватного житлового будинку. Льотчик встиг катапультуватися.
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