Очевидці показали відео аварії російського Су-25 у Примор'ї

Свідки сьогоднішньої аварії штурмовика Су-25 у Приморському краї РФ передали в ЗМІ відео з місця події.

Читайте такожПілот EgyptAir розповів подробиці захоплення літака

За інформацією очевидців, трасою яка проходить через село, рух машин сповільнений, повідомляє PrimaMedia.

Нагадаємо, сьогодні при заході на посадку на аеродром Чернігівка Східного військового округу розбився штурмовик Су-25. За попередньою інформацією, літак упав через відмову двигунів. При падінні він вибухнув. Пожежу на місці аварії ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Літак впав приблизно в 50 метрах від приватного житлового будинку. Льотчик встиг катапультуватися.