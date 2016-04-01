США засудили авіаудари, завдані по школі і лікарні під Дамаском

Повідомляється, що жертвами авіаударів в Дейр аль-Асафір стали понад 20 людей, ще десятки отримали поранення, передає Бі-бі-сі. "Ми рішуче засуджуємо будь-які атаки, спрямовані проти мирних жителів", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

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Хто здійснив бомбардування, поки не ясно. Місто знаходиться під контролем представників опозиції.

У заяві американського відомства підкреслюється, що влада Сирії взяла на себе зобов'язання згідно з резолюцією Радбезу ООН не завдавати ударів по цивільних об'єктах.

У лютому сторони сирійського конфлікту за посередництва Росії і США підписали угоду про перемир'я. Режим припинення вогню не поширюється на екстремістські угруповання, такі як "Ісламська держава", а також "Фронт Ан-Нусра".

Москва і Вашингтон визнають, що в цілому перемир'я і призвело до деескалації ситуації, однак як Росія, так і США, регулярно відзначають порушення.