Президент ПАР відкидає звинувачення в умисній розтраті коштів держбюджету

З відповідною заявою глава південноафриканської держави виступив у п'ятницю, 1 квітня, по національному телебаченню, передає Deutsche Welle.

"Я не діяв недобросовісно і особисто не знав про будь-які порушення", - запевнив Джейкоб Зума.

Утім, він визнав, що "багато питань можна було б вирішити інакше" та вибачився від імені себе та уряду. Він також пообіцяв повернути до держбюджету частину коштів, витрачених на ремонтні та будівельні роботи на його віллі.

Читайте такожПарламент ПАР відхилив вотум недовіри президенту країни

Як зазначає агенція dpa, багато громадян ПАР були розчаровані виступом президента, адже вони очікували від нього оголошення про відставку.

Раніше УНІАН повідомляв, що конституційний суд Південноафриканської республіки (ПАР) зобов'язав президента країни Джейкоба Зуму частково відшкодувати кошти, витрачені з державного бюджету на ремонт його вілли.