Бомбардувальник B-52 впав в океан

За 40 кілометрів від острова Гуам у Тихому океані, де розташована американська військова база, розбився бомбардувальник B-52, повідомляє Лента.руз посиланням на АР. Берегова охорона повідомила, що двоє з шести осіб, які перебували на його борту, врятовані. Про їх стан нічого не повідомляється.

У лютому на Гуамі розбився бомбардувальник B-2, після чого були припинені польоти цих бомбардувальників.

У квітні невдовзі після посадки на авіабазі Аль-Удейд в Катарі вибухнув бомбардувальник B-1 Lancer.