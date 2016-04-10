"Панамагейт": Кемерон показав свої податкові декларації на тлі скандалу з офшорами

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Згідно з оприлюдненими звітами, які охоплюють шестирічний період, випливає, що Кемерон заплатив податки в розмірі £75898 ($107198) на дохід £200307 в 2014-2015 фінансовому році - останньому, дані про якого опубліковані.

З декларації випливає, що £140522 з його доходу - це зарплата, ще £9834 - оплачувані витрати, а також орендна плата від 50% частки в сімейному будинку в Лондоні (£46899) і відсотки від заощаджень (£3052).

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Як зазначає Reuters, Кемерон опублікував свої податкові декларації, щоб поставити крапку в питаннях навколо його особистих фінансів, які стали підніматися після публікації розслідування Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), що отримало назву «панамські документи». У ньому, зокрема, згадувалося ім'я покійного батька британського прем'єра - Ієна Кемерона - якого викрили у володінні офшорної компанії.

Раніше на цьому тижні Кемерон зізнався, що мав частку в офшорній компанії свого батька. Однак, за його твердженням, він продав її ще до того як став прем'єр-міністром.

Напередодні в Лондоні пройшла акція протесту з вимогою відставки Кемерона з поста прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.