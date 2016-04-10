Єгипет віддав Саудівській Аравії два острови
10:44, 10 квітня 2016Світ
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Єгипет і Саудівська Аравія підписали угоду щодо делімітації морського кордону між державами, згідно з яким спірні острови Тіран і Санафір в Червоному морі, що перебували під управлінням Каїра, відійшли Ер-Ріяду.
REUTERS
"Острова офіційно включені в територіальні води Саудівської Аравії", - йдеться в оприлюдненому в суботу ввечері заяві уряду АРЄ, повідомляє ТАСС.
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Згідно з комюніке кабінету міністрів, такий крок дозволить обом сторонам отримати вигоду з виняткової економічної зони".
Підписаний документ повинен бути ратифікований парламентом.
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