Єгипет віддав Саудівській Аравії два острови

10:44, 10 квітня 2016
Світ
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Єгипет і Саудівська Аравія підписали угоду щодо делімітації морського кордону між державами, згідно з яким спірні острови Тіран і Санафір в Червоному морі, що перебували під управлінням Каїра, відійшли Ер-Ріяду.

REUTERS

"Острова офіційно включені в територіальні води Саудівської Аравії", - йдеться в оприлюдненому в суботу ввечері заяві уряду АРЄ, повідомляє ТАСС.

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Згідно з комюніке кабінету міністрів, такий крок дозволить обом сторонам отримати вигоду з виняткової економічної зони".

Підписаний документ повинен бути ратифікований парламентом.

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