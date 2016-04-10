Єгипет віддав Саудівській Аравії два острови

Єгипет і Саудівська Аравія підписали угоду щодо делімітації морського кордону між державами, згідно з яким спірні острови Тіран і Санафір в Червоному морі, що перебували під управлінням Каїра, відійшли Ер-Ріяду.

"Острова офіційно включені в територіальні води Саудівської Аравії", - йдеться в оприлюдненому в суботу ввечері заяві уряду АРЄ, повідомляє ТАСС. Читайте такожЄгипет і Саудівська Аравія побудують міст через Червоне море Згідно з комюніке кабінету міністрів, такий крок дозволить обом сторонам отримати вигоду з виняткової економічної зони". Підписаний документ повинен бути ратифікований парламентом.

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