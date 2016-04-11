У Росії троє смертників підірвали себе біля будівлі поліції

Про це РИА Новости повідомило джерело в силових структурах.

"Попередньо, троє смертників здійснили самопідрив біля будівлі ОВС Новоселицького району Ставропольського краю. Терористи загинули, усього пролунало близько п'яти вибухів", — сказав співрозмовник агентства.

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В ГУМВС Ставропілля підтвердив інформацію про напад на ОВС, інформації про потерпілих поки немає.