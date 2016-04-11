У Росії троє смертників підірвали себе біля будівлі поліції
11:23, 11 квітня 2016Світ
11778 2
У Росії троє смертників підірвали себе біля будівлі ОВС в Ставропольському краї, наслідки встановлюються.
Кількість жертв поки невідома / ГУМВС по Свердловскій області
Про це РИА Новости повідомило джерело в силових структурах.
"Попередньо, троє смертників здійснили самопідрив біля будівлі ОВС Новоселицького району Ставропольського краю. Терористи загинули, усього пролунало близько п'яти вибухів", — сказав співрозмовник агентства.
Читайте такожАтаки смертників на військові частини в Іраку: щонайменше 25 жертв
В ГУМВС Ставропілля підтвердив інформацію про напад на ОВС, інформації про потерпілих поки немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter