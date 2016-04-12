У Туреччині автомобіль із вибухівкою в'їхав у жандармерію
У турецькому місті Хані в провінції Діярбакир автомобіль із вибухівкою в'їхав у ворота жандармерії.
В результаті вибуху кілька людей отримали поранення, на місце прибули карети швидкої допомоги, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
З липня минулого року на південному сході Туреччини, який населений переважно курдами, почастішали вибухи.
Влітку 2015 року після кількох інцидентів перемир'я між курдськими повстанцями і владою Туреччини, що тривало два роки, було порушено.
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Влада, як правило, покладає провину за теракти на Робочу парію Курдистану і угрупування "Ісламська держава".
Один з останніх вибухів в цьому районі стався 31 березня в столиці провінції - місті Діярбакир. Тоді поранення отримали близько 10 осіб, також ЗМІ повідомляли про кількох загиблих.
А раніше, в січні, в результаті вибуху в Діярбакирі загинули п'ять осіб.