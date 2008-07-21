Путін засперечався із своїм заступником щодо "Одеса-Броди"

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН упевнений, що нафтопровід «Одеса–Броди» працюватиме в аверсному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уряду Росії, таку думку В.ПУТІН висловив сьогодні на засіданні Президії уряду Росії у відповідь на заяву віце-прем`єр-міністра Росії Ігоря СЄЧІНА про те, що російські нафтотрейдери стурбовані намірами України здійснити в 2008 році прокачування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» в реверсному напрямі.

«Намір української сторони здійснити прокачування нафти в поточному році в реверсному режимі нафтопроводом «Одеса-Броди» викликає занепокоєність у російських компаній - постачальників нафти на ринок Центральної і Східної Європи і примушує шукати більш стабільні варіанти поставки нафти», – сказав І.СЄЧІН.

«Це буде вже не реверсний, а аверсний режим», - заявив В.ПУТІН у відповідь своєму заступнику.

І.СЄЧІН додав, що у зв`язку з наміром української сторони використовувати нафтопровід «Одеса-Броди» в реверсному напрямі російські компанії вимушені шукати інші маршрути поставок нафти до Європи. «Зокрема, наші компанії активніше опрацьовують маршрути через Новоросійськ і Приморськ, які дозволять забезпечити більш стабільну роботу і ефективність поставок», – уточнив він.

Президія уряду Росії на сьогоднішньому засіданні обговорювала питання про поставки російських енергоресурсів у зв`язку з проблемами поставки нафти до Чехії.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом (№ 474/2008 від 22 травня) створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси до Бродів) із збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

22 січня міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН доручив ВАТ «Укртранснафта» терміново проаналізувати пропозиції ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-франківська обл.) на предмет укладання договорів з транспортування нафти в "аверсному" режимі з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди".

На початку січня керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулися з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови правління НАК "Нафтогаз України" Олегу ДУБИНІ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди" за маршрутом з Одеси до Бродів. Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менш як 5 млн. тонн на рік. При цьому наголошувалося, що підприємства мають технічні можливості для прийому і переробки цього обсягу нафти.

Разом із тим, підприємства вважають за доцільне рекомендувати ВАТ "Укртранснафта" (оператор нафтотранспортної системи України) укласти відповідні контракти про наповнення нафтопроводу "Одеса-Броди" каспійською нафтою загальним обсягом не менш як 5 млн. тонн на рік і її транспортування в напрямі Одеса-Броди для подальшої переробки на двох західноукраїнських підприємствах. У контрактах, зокрема, НПЗ пропонують передбачити безумовну оплату послуг на користь ВАТ "Укртранснафта” за принципом "качай або плати".

У свою чергу, прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО 17 липня заявила, що варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який обговорюється зараз Секретаріатом Президента, є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

«На жаль, все, що навколо «Одеса-Броди» відбувається - це «РосУкрЕнерго»-3», - сказала прем`єр, зазначивши, що «РосУкрЕнерго»-1 це безпосередньо створення компанії і її робота з поставки газу до України, а «РосУкрЕнерго»-2 - це спроба фактично «здати» шельф Чорного моря.

«Річ у тім, що там складаються угоди з офшорними компаніями. Нічого спільного ті угоди, які пропонується підписати, не мають з міжнародними проектами. Це чергова операція, яка здійснюється в Секретаріаті Президента», - підкреслила вона.