ЗМІ назвали причину аварії російського ударного вертольота в Сирії

Про це повідомило джерело в штабі ПКС РФ, передає ТАСС.

"За попередніми висновками комісії, причиною катастрофи Мі-28Н в Сирії став людський фактор", - сказав співрозмовник видання.

Він уточнив, що "комісія розглядає всі версії події, включаючи технічну несправність", і повну картину авіаційної події можна буде встановити тільки після зчитування інформації з бортових самописців вертольота.

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"У вівторок на місці падіння російського Мі-28Н в районі Хомса знайдені мовний і параметричний самописці. Їхній стан дозволяє отримати інформацію, яка в них. "Чорні скриньки" Мі-28Н відправлені в Москву", - розповіло джерело.

Огляд уламків вертольота, зазначив співрозмовник агентства, підтвердив відсутність обстрілу із землі: жодних пробоїн не виявлено.

Нагадаємо, 12 квітня ударний вертоліт Мі-28Н Повітряно-космічних військ Росії зазнав катастрофу в Сирії. "12 квітня 2016 року о 1:29 мск (1:29 за Києвом) при виконанні польотів у районі міста Хомс (Сирійська Арабська Республіка) зазнав аварії вертоліт Повітряно-космічних сил Росії Мі-28Н. Два члени екіпажу загинули", - йшлося у повідомленні.