В Іспанії затримано підозрюваного у справі про напади в Парижі

Згідно з повідомленням іспанської поліції, 27-річний Антуан Деневі - виходець з французького регіону Па-де-Кале - був затриманий у вівторок у районі іспанського міста Малага за запитом французької влади, передає Бі-бі-сі.

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Прокуратура Іспанії заявила, що готова видати підозрюваного Франції, якщо буде підтверджено, що стосовно нього не проводиться розслідування на території Іспанії.

В січні 2015 року озброєний автоматом Амеді Кулібалі захопив близько 20 заручників в магазині кошерних продуктів на сході Парижа. В ході штурму від його рук загинули четверо заручників, сам нападник був застрелений поліцейськими.

32-річний Кулібалі був одним з учасників серії нападів в Парижі, що почалася з розстрілу редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo 7 січня, в результаті якого загинули 17 людей.