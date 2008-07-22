Саркозі пропонує пришвидшено приймати Україну до Євросоюзу

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу не змогли дійти єдиної думки щодо подальшого розширення ЄС за рахунок зміцнення зв`язків з Україною для її подальшої інтеграції.

Зокрема, Швеція і Польща підтримали пропозицію президента Франції Ніколя Саркозі розглядати договір про зміцнення зв`язків з Україною як "договір про співпрацю", тобто як документ, що дозволяє ЄС розглядати її як потенційного кандидата на вступ до блоку.

Натомість, Нідерланди і Бельгія висловилися категорично проти такого кроку, передає Reuters.

Як зазначила комісар ЄС із внутрішніх зв`язків Беніта Ферреро-Вальднер, Україні потрібно більше стабільності, щоб претендувати на членство в ЄС. "Справді, маса реформ мала місце (в Україні), але не всі необхідні", - заявила комісар.

За словами іншого чиновника Єврокомісії, підтримка пропозиції Н.Саркозі була "достатньо широкою, але цього не досить". Він зазначив, що "переговори на цю тему не закінчаться в найближчі місяці".

Н.Саркозі раніше висловився за розгляд договору про зміцнення зв`язків з Україною, підписання якого відбудеться 9 вересня ц.р., як договору про співпрацю, що може дозволити Україні претендувати на статус країни-кандидата в ЄС, нагадує РосБізнесКонсалтинг.