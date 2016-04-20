Турецька поліція затримала 20 осіб за зв'язки з опозиційним проповідником Гюленом

Про це за інформацією агентства Anadolu повідомляє Reuters.

Повідомляється, що операція проводилася в південних провінціях Османіє, Адана, Мерсин і Испарта, а серед затриманих є вчителі та бізнесмени.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган звинувачує Гюлена у спробах створити "паралельну державу" з метою повалення уряду з допомогою підпільної мережі прихильників в судовій системі, поліції та ЗМІ.

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Гюлен, прихильники якого очолюють деякі школи і часто з'являються у засобах масової інформації, заперечує звинувачення.

Гюлен і Ердоган були союзниками, поки лояльні до проповідника поліцейські і прокурори почали розслідування про корупцію в найближчому оточенні Ердогана в 2013 році. Тисячі поліцейських, прокурорів і суддів були звільнені або переведені за ймовірні зв'язки з Гюленом.

Як повідомляв УНІАН, турецька поліція затримала близько 100 осіб в ході розслідування фінансових зв'язків в США мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена.