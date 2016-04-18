Турецька поліція затримала 100 осіб за зв'язки з опозиційним проповідником

"Під час поліцейської операції у Стамбулі та дев'яти інших провінціях країни було взято затримано 88 осіб. В той час як прокуратуру видала ордери на арешт 140 осіб", – цитує Reuters Європейська правда.

Серед затриманих керівники та співробітники Ісламського кредитного банку Asya, яки був заснований послідовниками Гюлена і націоналізований минулого року.

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Затримання відбулися у рамках розслідування фінансової підтримки груп Гюлена на суму близько 50 мільйонів лір ($17 млн).

Як відомо, рух Гюлена звинувачують у проведенні незаконного прослуховування і терористичній діяльності, щоб повалити демократично обраний уряд.

Його члени, на думку влади, проникли в урядові установи, такі як поліція і судова система, щоб мати можливість проводити операції проти тих, кого вони вважають своїми ворогами.

Турецький суд в грудні 2014 року видав ордер на арешт Гюлена, який живе в добровільному вигнанні в Сполучених Штатах з 1999 року, звинувативши його у керівництві злочинним угрупованням.