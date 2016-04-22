Обама висловив скорботу у зв'язку з несподіваною смертю Прінса
Президент США Барак Обама повідомив, що він і його дружина Мішель разом з мільйонами фанатів у всьому світі сумують у зв'язку зі смертю Прінса.
Барак Обама написав про це на сторінці в соцмережі. "Світ втратив символ креативності. Мішель і я приєднуємося до скорботи мільйонів фанатів у зв'язку зі смертю Прінса. Деякі артисти склали такий сильний вплив на звучання і траєкторію популярної музики, небагатьом вдалося торкнутися багатьох людей силою свого таланту", - написав Барак Обама.
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За його словами, Прінс був одним з найбільш сильних музикантів і виконавців свого часу.
"Одного разу Прінс сказав, що сильні духом вище правил і ніхто крім нього не володів настільки сильним і креативним духом. Наші думки з його родиною, музичним колективом, з усіма хто любив його", - написав президент США.