Обама висловив скорботу у зв'язку з несподіваною смертю Прінса

Барак Обама написав про це на сторінці в соцмережі. "Світ втратив символ креативності. Мішель і я приєднуємося до скорботи мільйонів фанатів у зв'язку зі смертю Прінса. Деякі артисти склали такий сильний вплив на звучання і траєкторію популярної музики, небагатьом вдалося торкнутися багатьох людей силою свого таланту", - написав Барак Обама.

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За його словами, Прінс був одним з найбільш сильних музикантів і виконавців свого часу.

"Одного разу Прінс сказав, що сильні духом вище правил і ніхто крім нього не володів настільки сильним і креативним духом. Наші думки з його родиною, музичним колективом, з усіма хто любив його", - написав президент США.