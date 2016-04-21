Поліцейські розслідують обставини смерті легендарного співака Прінса

Прес-секретар шерифа повідомив, що на даний момент поліція не може розголошувати подробиці події, пише Gazeta.ru з посиланням на Fox.

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Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.