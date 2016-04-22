Обама на зустрічі з Кемероном заявив про необхідність вирішити конфлікт в Україні
Президент США Барак Обама під час спільної зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девідом Кемероном наголосив на необхідності вирішення конфлікту в Україні.
Про це Обама сказав на спільній прес-конференції з Кемероном у Лондоні.
"Ми повинні продовжувати вкладати кошти в НАТО для того, щоб ми могли виконувати наші закордонні зобов'язання від Афганістану до Егейського моря. Ми повинні вирішити конфлікт в Україні, та знову запевнити у підтримці наших союзників, які справедливо стурбовані російською агресією. Усі союзники НАТО повинні прагнути досягнути мети Альянсу із витрачання 2% від внутрішнього валового продукту на оборону", - заявив Обама.
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Своєю чергою Кемерон нагадав, що Сполучене Королівство та Сполучені Штати разом з Європейським Союзом запровадили санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України.