НАТО готове відбити будь-які загрози - Грібаускайте

Як повідомляє балтійський портал Delfi, у середу до Литви прибули два сучасні винищувачі США F-22 Raptor, які є невидимими для радарів.

«Сьогоднішнє прибуття до Литви одних з найсучасніших літаків США демонструє можливості швидко й ефективно забезпечувати оборону повітряного простору. Це сигнал, що Альянс готовий і здатний відбити загрози будь-якого типу», - сказала Грібаускайте на церемонії зустрічі винищувачів.

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Видання зазначає, що цей візит, про який заздалегідь не повідомлялося, відбувся в період загострення в регіоні в результаті інцидентів, пов'язаних з маневрами російських винищувачів в безпосередній близькості від американських суден і літаків у Балтійському морі.

За словами президента Литви, як свідчить приклад України, агресивні дії російських збройних сил, концентрація озброєнь навколо литовських кордонів і політична воля застосувати силу становлять екзистенційну загрозу для Литви.

Разом з тим Грібаускайте сказала, що сигнал, який передають винищувачі, які прилетіли до країни, не спрямовано проти якоїсь конкретної країни.

«Я б не хотіла називати сусідів. Я хотіла б сказати, що неважливо, хто, але нехай носа свого сюди не пхає», - зазначила очільник литовської держави.

Вона наголосила, що потреби постійної дислокації таких винищувачів у Литві немає, однак згадала, що характер їх розміщення в Європі варто було б зробити постійним.

«Для нас головне, аби і Альянс, і Сполучені Штати забезпечували більш високий рівень безпеки всієї Європи, а звідки прилетить така техніка не так уже й важливо», - додала Грібаускайте.

Наразі в Європі дислокується 12 винищувачів F-22 Raptor.

Посол США в Литві Дебора МакКарті сказала, що відвідування Литви найсучаснішими винищувачами США свідчить «про наші зобов'язання перед п'ятою статтею Вашингтонського договору і колективної оборони».

Командир 95-го ескадрону винищувачів ВПС США полковник-лейтенант Даніел Лехоскі повідомив, що винищувачі, які прибули до Литви, повертаються в середу. За його словами, винищувачі F-22 Raptor не несуть озброєння.

Експлуатація винищувачів F-22 Raptor почалася в 2005 році. Бойове хрещення такого літака відбулося у вересні 2014 року, коли він брав участь в атаках на об'єкти угруповання «Ісламської держави» в Іраку і Сирії. У ВПС США близько 180 винищувачів F - 22 Raptor. Конгрес заборонив їх продаж іноземним державам.